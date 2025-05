Der syrische Präsident Ahmed al-Scharaa wird am Freitag zum zweiten Mal in seiner Funktion als Staatschef nach Türkiye reisen. Al-Scharaa werde an einem diplomatischen Forum in Antalya teilnehmen, erklärte ein Sprecher der Regierungspartei AK-Partei am Montag.

Bei al-Scharaas Besuch Anfang Februar in Ankara hatten der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und al-Scharaa eine enge Zusammenarbeit vereinbart, um in Syrien gegen Terrorismus vorzugehen. Erdoğan sicherte Damaskus Unterstützung im Kampf „gegen alle Arten von Terrorismus“ zu und verwies dabei auf die Terrororganisationen Daesh und PKK/YPG. Nach Angaben einer syrischen Quelle will Türkiye Militärstützpunkte in Syrien einrichten.

Der Besuch am Freitag fällt laut dem syrischen Außenministerium in die gleiche Woche wie al-Scharaas erste Visite in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Kämpfer der Rebellengruppe Hajat Tahrir al-Scham (HTS) und mit ihr verbündete Gruppen hatten am 8. Dezember 2024 den langjährigen syrischen Machthaber Baschar al-Assad gestürzt. Präsident al-Scharaa führt seit Ende Januar die Amtsgeschäfte. Mitte März unterzeichnete er eine Verfassungserklärung für die fünfjährige Übergangsperiode nach dem Sturz Assads. Diese soll die Gewaltenteilung, Rechte für Frauen sowie die Presse- und Meinungsfreiheit in Syrien garantieren. Zugleich wird in der Übergangsverfassung festgelegt, dass allein der Präsident die oberste Exekutivgewalt ausübt. Nach dem Ende der Übergangsperiode sollen dann Wahlen abgehalten werden.

Türkiye pflegt enge Beziehungen zu Syriens neuer Regierung und eröffnete kurz nach dem Sturz des langjährigen Herrschers Baschar al-Assad Anfang Dezember seine diplomatische Vertretung in Syrien wieder.

In Türkiye leben fast drei Millionen syrische Geflüchtete, von denen Zehntausende seit dem Sturz Assads in ihr Heimatland zurückgekehrt sind. Die beiden Länder haben eine gemeinsame Grenze, die sich über 910 Kilometer erstreckt.