Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben am Montagmorgen militärische Ziele im Westiran zerstört. 15 Kampfjets der Luftwaffe hätten „mehrere Abschuss- und Lagerstätten für Boden-Boden-Raketen neutralisiert“, erklärte das Militär. Zuvor hatte die israelische Armee mitgeteilt, sie führe Angriffe auf „militärische Infrastruktur in Kermanschah“ aus.

Die Angriffe beruhen den Angaben zufolge auf „präzisen Informationen“ des israelischen Militärgeheimdienstes. Die israelische Armee setze ihre Bemühungen fort, „die militärischen Fähigkeiten des iranischen Regimes zu reduzieren“, hieß es weiter.

Israel hat am 13. Juni einen Großangriff auf strategisch wichtige Orte im Iran gestartet. Dabei wurden unter anderem Atomanlagen und Militärbasen bombardiert. Neben ranghohen Militärs und Wissenschaftlern wurden auch Kinder und andere Zivilisten getötet. Erklärtes Ziel der Atommacht Israel ist es, Teheran vom Bau einer Atombombe abzuhalten. Die Angriffe treffen seitdem auch Wohnsiedlungen, unter anderem in der Hauptstadt Teheran. Der Iran reagiert mit Vergeltungsschlägen.

Die USA bombardierten in der Nacht zum Sonntag drei zentrale Atomanlagen im Iran. US-Präsident Donald Trump sprach von einem „spektakulären militärischen Erfolg“ der Angriffe auf die drei Anlagen in Fordo, Natans und Isfahan. Die konkreten Auswirkungen vor Ort blieben zunächst unklar – vor allem an der unterirdischen Anlage Fordo. Nach Angaben eines ranghohen Beraters des Obersten Führers Ali Chamenei sind die iranischen Vorräte an angereichertem Uran weiterhin verfügbar.