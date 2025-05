Russland ist Spekulationen über ein mögliches Treffen von Kreml-Chef Wladimir Putin mit US-Präsident Donald Trump in Saudi-Arabien entgegengetreten. Trumps geplanter Besuch in Saudi-Arabien sei „in keiner Weise mit Putin verbunden“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau. Bei der angekündigten Reise handele es sich „ausschließlich um Pläne des Staatsoberhaupts der USA“.

Trump hatte am Montag für die kommenden Wochen einen Besuch in Saudi-Arabien in Aussicht gestellt. „Es könnte nächsten Monat sein, vielleicht auch ein bisschen später“, sagte er zu Journalisten in Washington.

Trump sagte im Februar, dass er sich „wahrscheinlich“ mit Putin in dem Königreich treffen werde, ohne jedoch ein genaues Datum zu nennen. Trump und Putin hatten seit Februar zweimal telefoniert, sich aber nicht persönlich getroffen.

Kreml-Sprecher Peskow betonte, dass es nach derzeitigem Stand noch unklar sei, „wann und wo ein mögliches Treffen zwischen Putin und Trump stattfinden wird“.

In Saudi-Arabien fanden in den vergangenen Wochen Gespräche von US-Vertretern mit Delegationen aus Russland und der Ukraine über eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine statt. Das Königreich hatte zuletzt seine Verbindungen zu beiden Seiten bekräftigt und sich als möglicher Vermittler im Ukraine-Krieg positioniert.

Trump fordert ein Ende des seit mehr als drei Jahren andauernden Ukraine-Kriegs. Bei den Gesprächen in Saudi-Arabien waren Einigungen über eine Feuerpause im Schwarzen Meer und für Angriffe auf Energieanlagen erzielt worden – beide Seiten warfen sich seitdem jedoch gegenseitig vor, weiter Angriffe auf die Infrastruktur zu verüben.