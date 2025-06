Ein Selbstmordattentäter hat sich am Sonntag während einer Messe in der Mar-Elias-Kirche im Stadtteil Dweil’a bei Damaskus in die Luft gesprengt. Der Angriff ereignete sich am Vormittag, während Gläubige im Gottesdienst versammelt waren. Nach Angaben des syrischen Zivilschutzes wurden mindestens 15 Menschen getötet, zahlreiche weitere verletzt.

Das in Großbritannien ansässige Syrische Observatorium für Menschenrechte berichtet von insgesamt rund 30 Toten und Verletzten. Die genaue Zahl der Opfer ist noch unklar. Augenzeugen berichten, der Attentäter habe zunächst um sich geschossen, bevor er seinen Sprengstoffgürtel zündete.

Es ist der erste Anschlag dieser Art in Syrien seit Jahren. Sicherheitskräfte und Rettungsteams waren schnell vor Ort. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.