Vor dem Hintergrund der jüngsten diplomatischen Annäherung zwischen Russland und den USA unter US-Präsident Donald Trump haben beide Seiten nach russischen Angaben ein weiteres Treffen angesetzt. Diplomaten aus Russland und den USA würden am Donnerstag in der türkischen Metropole Istanbul zusammenkommen, kündigte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch bei einem Besuch in Katar an.

Bei dem Treffen sollten „systemische Probleme“ angesprochen werden, unter anderem beim Betrieb der Botschaften beider Länder, sagte Lawrow weiter. „Ich denke, dass die Ergebnisse zeigen werden, wie schnell und effektiv wir vorankommen können“, fügte der russische Außenminister hinzu.

Bereits am Dienstag vergangener Woche hatten in Riad in Saudi-Arabien die ersten direkten Gespräche zwischen den USA und Russland seit Februar 2022 stattgefunden. Im Anschluss daran hatten beide Seiten bekräftigt, ihre bilateralen Beziehungen auf eine neue Grundlage stellen zu wollen. So hatten Lawrow und sein US-Amtskollege Marco Rubio erklärt, sie wollten den normalen Betrieb ihrer diplomatischen Vertretungen wiederherstellen, nachdem seit 2022 mehrfach Vertreter der jeweiligen Botschaften ausgewiesen worden waren.

Am Sonntag hatte bereits der stellvertretende russische Außenminister Sergej Riabkow von einem weiteren Treffen „Ende der Woche“ gesprochen, von dem er „echte Fortschritte“ erwarte. Seinen Angaben zufolge soll das Treffen auf der Ebene der Abteilungsleiter der Außenministerien beider Länder stattfinden.