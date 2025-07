Der UN-Koordinator für humanitäre Angelegenheiten in den Palästinensergebieten, Jonathan Whittall, erhält kein neues Visum in Israel. Er habe die Anweisung erteilt, Whittalls Aufenthaltserlaubnis nicht zu verlängern, sagte der israelische Außenminister Gideon Saar am Sonntag im Onlinedienst X. Er begründete die Entscheidung mit einem angeblich „voreingenommenen und feindseligen Verhalten gegenüber Israel, das die Realität verzerrt".

Whittall lebt in Jerusalem und beklagt bei seinen regelmäßigen Besuchen im Gazastreifen immer wieder die humanitäre Krise in dem Palästinensergebiet. Im April hatte der Südafrikaner gesagt, die Menschen in Gaza würden wegen Israels Krieg „langsam sterben".

Seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 schränkt Israel die Vergabe von Visa an Mitarbeiter von UN-Hilfsorganisationen ein. Betroffen sind unter anderem das UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten (Ocha), des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte (UNHCR) sowie des UN-Palästinenserhilfswerks (UNRWA).

Israel führt seit Oktober 2023 einen Vernichtungskrieg in Gaza, der von palästinensischer Seite und Menschenrechtsorganisationen als Völkermord eingestuft wird. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden in Gaza bislang mehr als 58.890 Menschen getötet, die meisten davon Frauen und Minderjährige. Demnach wurden mindestens 140.980 Menschen verletzt.

Laut Schätzungen von Experten der UN dürfte die tatsächliche Zahl der getöteten Palästinenser bis zu 200.000 betragen. Denn zahlreiche Palästinenser werden vermisst oder liegen unter den Trümmern eingestürzter Häuser und können nicht geborgen werden.