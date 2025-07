Türkiye hat die jüngsten israelischen Luftangriffe auf das Zentrum der syrischen Hauptstadt Damaskus scharf kritisiert. Diese seien ein „Sabotageakt gegen die Bemühungen Syriens zur Wiederherstellung von Ordnung“, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums vom Sonntag.

Ankara warnte, dass solche Angriffe eine „historische Chance“ auf Normalisierung in dem vom Krieg gezeichneten Land gefährden würden. „Das syrische Volk steht heute vor der Möglichkeit, in Frieden zu leben und sich wieder in die internationale Gemeinschaft zu integrieren“, so das Ministerium weiter.

Alle relevanten Akteure seien dazu aufgerufen, sich konstruktiv an den diplomatischen Bemühungen zu beteiligen und die Stabilisierung Syriens zu unterstützen, heißt es in der Erklärung.

Erneut israelische Angriffe auf Syrien

Bei den jüngsten israelischen Luftangriffen auf Damaskus wurden mehrere Menschen verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur SANA am Mittwoch meldete. Getroffen wurde neben dem Hauptquartier der syrischen Armee auch die Umgebung des Präsidentenpalastes.

Zudem führte Israel Luftangriffe auf die südwestliche Provinz Swaida durch, als die syrische Armee vor Ort operierte. Hintergrund sind gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Drusen und Beduinen, bei denen nach offiziellen Angaben mindestens 30 Menschen getötet wurden.