Bei erneuten israelischen Angriffen in Syrien sind am Donnerstag nach Behördenangaben mindestens neun Menschen getötet worden. Aufnahmen aus Daraa zeigen Tausende Syrer, die sich zum Totengebet für die Opfer versammelten. Die Teilnehmer protestierten gegen die israelische Aggression in der Region und forderten die internationale Gemeinschaft auf, Verantwortung zu übernehmen.