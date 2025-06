Der türkische Außenminister Hakan Fidan sieht eine wachsende Annäherung europäischer Staaten an die klare Haltung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan in den Konflikten in Gaza und der Ukraine. In einem Live-Interview mit dem Sender A Haber erklärte der türkische Chefdiplomat am Freitag, zahlreiche EU-Staaten hätten zunächst Waffenstillstandsinitiativen abgelehnt, die nicht im Sinne Israels gewesen seien. Inzwischen wachse jedoch die Einsicht, dass der bisherige Kurs nicht länger tragfähig sei.

„Europa wollte keinen Waffenstillstand, der sich gegen Israel richtet – doch mittlerweile erkennt man, dass diese Haltung nicht mehr haltbar ist“, sagte Fidan.

Mit Blick auf die angespannte Lage zwischen Israel und dem Iran bezeichnete Fidan die iranische Reaktion auf einen israelischen Angriff als legitimen Akt der Selbstverteidigung. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu warf er vor, die Region aus Eigeninteresse zu destabilisieren. „Netanjahu ist bereit, die gesamte Region in Brand zu setzen, nur um an der Macht zu bleiben“, so Fidan.

Zudem habe sich gezeigt, dass Israel nicht in der Lage sei, das iranische Atomprogramm im Alleingang zu stoppen. Die jüngsten Entwicklungen hätten dies deutlich gemacht.

Fidan unterstrich auch die Rolle von Türkiye als Vermittlerin im Nahen Osten. Präsident Erdoğan habe sowohl mit Teheran als auch mit Tel Aviv Kontakt aufgenommen und seine Bereitschaft signalisiert, zur Deeskalation beizutragen.

Zugleich deutete der Minister an, dass diplomatische Gespräche im Oman bald wiederaufgenommen werden könnten – möglicherweise auch mit Blick auf eine Wiederaufnahme des Dialogs zwischen den USA und dem Iran. „Türkiye hat Vorschläge unterbreitet, um die Differenzen zu überbrücken. Doch nach wie vor besteht ein zentraler Streitpunkt: Die USA fordern eine vollständige Aufgabe der Urananreicherung, während der Iran auf seinem Recht auf friedliche Nuklearenergie besteht“, erklärte Fidan.