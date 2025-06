Nach den US-Angriffen auf drei Atomanlagen im Iran kommt der UN-Sicherheitsrat am Sonntag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Nach Angaben von Guyana, das im Juni den monatlich rotierenden Vorsitz des Rates mit Sitz in New York inne hat, wurde die Sitzung für 15.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) anberaumt. Es handelt sich bereits um die dritte Sitzung des UN-Gremiums seit Beginn der israelischen Angriffe auf den Iran am 13. Juni.

Die USA schalteten sich in der Nacht zum Sonntag in den Krieg zwischen Israel und dem Iran ein und bombardierten die drei Atomanlagen Fordo, Natans und Isfahan mit B-2-Kampfjets und GBU-57-Bomben, die auch unterirdische Ziele zerstören können.

Die aktuellen Spannungen begannen am 13. Juni, als Israel völkerrechtswidrige Luftangriffe auf mehrere Orte im Iran durchführte. Israel ist die einzige Atommacht in der Region und nahm vor allem Irans Atomprogramm ins Visier. Getroffen wurden nach israelischen Angaben mehr als 100 strategisch wichtige Orte, unter anderem in den Millionenstädten Teheran, Tabris und Schiras sowie die Uran-Anreicherungsanlage Natans. Israel begründete seine Angriffe damit, dass es den Iran an der Herstellung von Atomwaffen hindern wolle. Teheran streitet derartige Vorhaben ab.

Seitdem starben laut israelischen Angaben mindestens 25 Menschen durch iranische Raketenangriffe. Nach Angaben des iranischen Gesundheitsministeriums wurden dagegen im Iran infolge der israelischen Angriffe 430 Menschen getötet und über 3500 Personen verletzt.