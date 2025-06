Der neue NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat am Dienstag in Den Haag die türkische Verteidigungsindustrie gelobt. Beim NATO Public Forum sagte er, dass Türkiye über eine beeindruckende industrielle Basis verfüge, die stärker mit Großbritannien, Norwegen und der EU vernetzt werden solle. Anlass war das NATO-Treffen am 24. und 25. Juni in Den Haag, bei dem sich die Staats- und Regierungschefs der 32 Mitgliedstaaten versammeln.

„Türkiye hat eine sehr große Verteidigungsindustrie. Man vergisst manchmal, was sie alles haben“, so Rutte nach einem Besuch mehrerer türkischer Unternehmen. Er warnte zudem davor, neue Grenzen innerhalb des Bündnisses zu ziehen: „Solche internen Trennlinien helfen der NATO nicht.“ Im Zentrum des Gipfels stehen höhere Verteidigungsausgaben und die Ukraine-Frage.