40 Jahre nach den Morden an vier Anti-Apartheid-Aktivisten durch eine Polizeieinheit in Südafrika hat ein Gericht am Montag eine neue Untersuchung aufgenommen. „Nach 40 Jahren warten die Familien immer noch auf Gerechtigkeit und einen Abschluss“, sagte der Anwalt Howard Varney, der die Angehörigen der vier Männer vertritt, vor Gericht.

Die vier Aktivisten Matthew Goniwe, Sparrow Mkonto, Fort Calata und Sicelo Mhlauli waren 1985 auf dem Heimweg in die südliche Stadt Cradock entführt und ermordet worden. Tage später wurden ihre von Brand- und Stichwunden übersäten Leichen entdeckt. Die Umstände des Mordes an den sogenannten Cradock Four wurden nie vollständig aufgeklärt. Alle vier galten als offene Kritiker des auf Rassentrennung basierenden Apartheidsystems.

Es ist die dritte Untersuchung der Morde. „Wir wollen beweisen, dass der Tod der Cradock Four durch eine kalkulierte und vorsätzliche Entscheidung des Apartheid-Regimes auf höchster Ebene des staatlichen Sicherheitssystems herbeigeführt wurde“, sagte Anwalt Varney. „Diese Untersuchung ist wahrscheinlich die allerletzte Chance für die Familien, einen Abschluss zu finden. Sie verdienen nichts weniger als eine vollständige und umfassende Aufarbeitung der Vergangenheit.“

Nach dem Ende der Apartheid im Jahr 1994 war es die Aufgabe der Kommission für Wahrheit und Versöhnung (TRC), die Verbrechen der Vergangenheit aufzuarbeiten. Sie kam zu dem Schluss, dass Regierung, Polizei und Sicherheitskräfte des Apartheid-Systems für ein „systematisches Muster von Misshandlungen“ verantwortlich waren, das zum „Tod und Verschwinden von Aktivisten“ führte.