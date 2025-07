Eine umfassende Meinungsumfrage, die von der European Movement International in sieben europäischen Ländern (Deutschland, Frankreich, Polen, Rumänien, Italien, Spanien und Schweden) durchgeführt und am 16. Juli 2025 veröffentlicht wurde, weckt tiefe Besorgnis über die Zukunft der Demokratie in Europa. Laut der Umfrage geben nur 36 Prozent der Befragten an, die Demokratie konsequent und stabil zu unterstützen. In Schweden liegt dieser Anteil bei 52 Prozent, während er in Spanien lediglich 25 Prozent beträgt.

Ein Großteil der Befragten (65 Prozent) ist der Meinung, dass nationale Interessen Vorrang haben sollten – auch wenn sie mit denen anderer Länder kollidieren. Zugleich sticht die Betonung auf starke Führungskompetenzen (Leadership) hervor. Die Mehrheit der europäischen Bürgerinnen und Bürger wendet sich von klassischen demokratischen Prozessen ab und bevorzugt Entscheidungsträger, die schnell und entschlossen handeln. Diese Tendenz kann als Ausdruck des Wunsches nach einer funktionaleren und effizienteren Politik gelesen werden.

Diese Daten deuten darauf hin, dass Europa an einem politischen Wendepunkt steht. Leiden wir an Demokratie-Müdigkeit – oder verändert sich lediglich die Definition von Leadership in der modernen Welt? Drei zentrale Themen treten bei der Beantwortung dieser Frage in den Vordergrund: die Funktionalität politischer Systeme, die Anpassung an das Tempo der Zeit und der Wandel in der Wahrnehmung von Leadership.

Demokratie unter Zeitdruck

Die im 20. Jahrhundert errichteten demokratischen Institutionen basierten auf einem politischen Rahmen aus Diskussion, Beratung und Konsens. Diese Prozesse waren auf Zeit angelegt, Ideen sollten reifen, und Entscheidungen wurden mit gesellschaftlichem Konsens getroffen – oder es bestand zumindest ein Konsens darüber, dass das System so funktionieren sollte. Doch in der digitalen Ära ist Zeit zur knappsten Ressource geworden. Die Welt wird von Social-Media-Benachrichtigungen geformt, Krisen globalisieren sich innerhalb von Stunden, und die Bevölkerung reagiert mit spontanen Protesten auf der Straße. In einem solchen Umfeld erscheinen klassische politische Entscheidungsprozesse oft langsam und unzureichend.

Gesellschaften verlangen heute schnelle, wirksame und direkte Lösungen. Bürokratische Verfahren, Kommissionen, Beratungsgremien und multilaterale Verhandlungen wirken für viele Bürger abstrakt und ineffektiv. Entsprechend erwarten sie von Politikerinnen und Politikern nicht nur Transparenz und demokratisches Verhalten, sondern auch schnelle, präzise und entschlossene Reaktionen.

Deshalb muss betont werden, dass das Bild von starker Leadership nicht nur mit charismatischen Persönlichkeiten verknüpft ist. Leadership umfasst heute Entscheidungsträger, die Zeit effizient managen, Risiken eingehen, nationale und internationale Agenden gestalten und bei Entscheidungen keine Unsicherheit zeigen. Auch die Umfrageergebnisse bestätigen dies: Die Europäer bevorzugen Leadership-Figuren, die nationale Interessen priorisieren, schnell handeln und in Krisenzeiten Orientierung geben.

Technologische Revolution und der Wandel politischer Wahrnehmung

Der Wandel, den die Welt in den letzten 30–40 Jahren erlebt hat, war womöglich der rasanteste sozio-technologische Transformationsprozess in der Menschheitsgeschichte. Die Verbreitung des Internets, die Revolution der sozialen Medien sowie atemberaubende Entwicklungen in Kommunikation und Transport haben den Zugang zu Informationen ebenso erleichtert wie das Maß an Chaos erhöht. Heute beginnen nicht nur Kriege, sondern auch politische Krisen auf Twitter, verbreiten sich auf TikTok und werden auf YouTube analysiert.

Diese Transformation verändert auch das Verhältnis zwischen Regierenden und Regierten grundlegend. Politik wird heute nicht mehr nur in Parlamenten gemacht, sondern auch auf Bildschirmen und in digitalen Feeds. Wahrnehmungsmanagement, direkte Kommunikation mit der Bevölkerung und das Beherrschen spontaner Krisensituationen sind zu unverzichtbaren Eigenschaften moderner Leadership geworden. Traditionelle institutionelle Strukturen tun sich zunehmend schwer, mit dieser Dynamik Schritt zu halten.

Mehr noch: Selbst das Konzept des Krieges hat sich verändert. Neben Panzern und Gewehren gehören heute digitale Sicherheit, Desinformation und psychologische Einflussoperationen zum strategischen Arsenal. Die europäische Öffentlichkeit will angesichts dieser neuen Realität nicht schutzlos bleiben. Deshalb nimmt die Unterstützung für eine europäische Armee, gemeinsame Verteidigungspolitiken und schnelle diplomatische Reaktionen in den Umfragen zu.

Demokratie muss liefern, nicht nur versprechen

Liberale Demokratien bilden nach wie vor das Fundament moderner Gesellschaften. Pressefreiheit, Unabhängigkeit der Justiz, Grundrechte und Meinungsfreiheit sind weiterhin unverzichtbar. Doch immer mehr Menschen beginnen, die Wirksamkeit dieser Werte zu hinterfragen. Wählerinnen und Wähler in Europa sind längst nicht mehr nur idealistisch, sondern zunehmend pragmatisch. Sie fordern Strukturen, die Probleme lösen, wirtschaftliche Stabilität sichern und Schutz bieten. Demokratie darf keine abstrakte Ideologie bleiben. Sie muss zu einem Mechanismus werden, der konkrete Ergebnisse liefert.

Vielleicht schwindet der Glaube an die Demokratie nicht, doch die Geduld der Menschen nimmt spürbar ab. Es braucht schnellere Entscheidungsprozesse, effektivere politische Kommunikation und agilere Institutionen. Nur so kann Europa den Erwartungen seiner Bürgerinnen und Bürger gerecht werden. Andernfalls geraten die bestehenden Strukturen zunehmend ins Stocken und immer mehr Menschen wenden sich autoritären Alternativen zu. In vielen europäischen Ländern beobachten wir bereits den Aufstieg rechtsextremer Parteien. Diese Bewegungen kritisieren nicht nur das bestehende politische System, sondern bieten eigene Alternativen an und zwingen damit sowohl etablierte Parteien als auch institutionelle Strukturen zur Reaktion.

Angela Merkel, langjährige Bundeskanzlerin Deutschlands, entsprach in vielerlei Hinsicht dem modernen Bild von Leadership. Mit einem stillen, geduldigen, aber entschlossenen Führungsstil steuerte sie durch Krisen und wurde europaweit als Symbol für Vertrauen und Stabilität wahrgenommen. Nach ihrem Rückzug wurde jedoch in Deutschland ein spürbares Leadership-Vakuum festgestellt. In der Ära von Olaf Scholz mehrten sich die Stimmen, die eine Verlangsamung politischer Entscheidungsprozesse und ein Zögern in internationalen Fragen kritisierten. Diese Kritik richtet sich inzwischen auch gegen den neuen Kanzler Friedrich Merz.

Heute treten vermehrt Persönlichkeiten auf den Plan, die schnelle Entscheidungen treffen, direkte Beziehungen zur Öffentlichkeit pflegen und über ein starkes politisches Profil verfügen. In einer Zeit, in der westliche Demokratien mit struktureller Langsamkeit ringen, gewinnen solche Figuren zunehmend an Einfluss. Ihre Fähigkeit, Krisen rasch zu erfassen, klare Positionen zu beziehen und nationale Interessen offensiv zu vertreten, verschafft ihnen Vorteile in der öffentlichen Wahrnehmung. Sie bedienen das wachsende Bedürfnis nach Orientierung, Effizienz und sichtbarer Handlungsfähigkeit in einer zunehmend komplexen Welt.Europa steht nun an einem Scheideweg. Entweder es erkennt den gesellschaftlichen Wandel und beginnt mit strukturellen Reformen oder es verliert aufgrund politischer Trägheit zunehmend das Vertrauen seiner Bevölkerung. Denn die zentrale Frage im 21. Jahrhundert lautet längst nicht mehr, ob Demokratie wünschenswert ist, sondern wann und wie sie endlich funktioniert.