Der türkische Verteidigungsminister Yaşar Güler hat am Dienstag den Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, in Ankara empfangen. Das teilte das türkische Verteidigungsministerium auf X mit. An dem Treffen nahm demnach auch der Generalstabschef der türkischen Streitkräfte, Metin Gürak, teil. Nach einer offiziellen Zeremonie zogen sich Gürak und Breuer zu einem Gespräch zurück. Details zu dem Treffen wurden nicht genannt.

Breuer besichtigt KAAN

Breuer besuchte auch die Produktionsstätte des türkischen Luft- und Raumfahrtkonzerns TAI (Turkish Aerospace Industries). Dr. Mehmet Demiroğlu, Direktor von TAI, sagte, er habe mit Breuer ein umfassendes Gespräch über den aktuellen Stand der türkischen Verteidigungsindustrie geführt. „Es war ein produktives Treffen, bei dem wir über den Erfolg unserer Produkte sprachen“, schrieb Demiroğlu auf X.

KAAN ist ein Kampfflugzeug der fünften Generation. Es ist das erste aus türkischer Produktion und Teil der Modernisierungsphase der türkischen Luftwaffe. Das 21 Meter lange Flugzeug erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 1,8 Mach. Dafür sorgen zwei Triebwerke, die jeweils 13.000 Kilogramm Schub erzeugen können.

KAAN zeichnet sich durch eine hohe Situationswahrnehmung aus, zugleich wird die Arbeitsbelastung der Piloten optimiert. Darüber hinaus ist der Kampfjet mit einer Funktion zur Schadenserkennung, Missions-Systemen der neuesten Generation sowie einem internen Waffenschacht ausgestattet.