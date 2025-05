Die New Yorker Polizei ist am Montag bei einem Protest gegen die Festnahme des palästinensischen Friedensaktivisten Mahmoud Khalil gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen. Khalil war am Samstagabend von Mitarbeitern der Einwanderungs- und Grenzschutzbehörde festgenommen worden. Er ist eines der bekanntesten Gesichter der Proteste gegen den israelischen Vernichtungskrieg in Gaza an der Universität Columbia.