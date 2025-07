Kurz vor einer neuen internationalen Ukraine-Konferenz in Italien ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj von Papst Leo XIV. empfangen worden. Selenskyj besuchte das Oberhaupt der katholischen Kirche in dessen Sommerresidenz Castel Gandolfo in der Nähe von Rom, wie der Vatikan mitteilte. Weitere Angaben machten beide Seiten zunächst nicht. An diesem Donnerstag beginnt in Rom eine Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine.

Für Selenskyj und Leo war es bereits das zweite persönliche Treffen. Der ukrainische Präsident hatte Mitte Mai auch an der Messe zur Einführung des ersten Papstes aus den USA teilgenommen. Der Pontifex hat seither immer wieder zum Frieden in der Ukraine aufgerufen, ohne Erfolg. Selenskyj hat Leo auch schon zu einem Besuch nach Kiew eingeladen.

Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken verbringt seit Sonntag seine Sommerferien in Castel Gandolfo.

Konferenz mit Merz und von der Leyen in Rom



An der zweitägigen Konferenz auf Einladung von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nehmen auch Bundeskanzler Friedrich Merz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (beide CDU) teil. Dabei soll es insbesondere um Perspektiven für die Ukraine nach einem Kriegsende gehen. Erwartet wird auch der US-Sondergesandte Keith Kellogg. Parallel dazu soll es eine Videokonferenz der von Großbritannien und Frankreich geführten „Koalition der Willigen“ geben.