UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk hat die internationale Gemeinschaft aufgerufen, die „humanitäre Katastrophe“ im Gazastreifen zu stoppen. Angesichts der seit fast neun Wochen andauernden vollständigen israelischen Blockade für überlebenswichtige Hilfe müsse in einer gemeinsamen internationalen Anstrengung dafür gesorgt werden, dass die Katastrophe „ein neues, nie da gewesenes Niveau“ erreiche, erklärte Türk am Dienstag in Genf.

Israel blockiert seit dem 2. März den Zugang von humanitärer Hilfe in den Gazastreifen. In der vergangenen Woche hatte das UN-Welternährungsprogramm erklärt, seine Lebensmittelvorräte in dem Palästinensergebiet aufgebraucht zu haben. Türk betonte, jede Nutzung von Hunger als Kriegswaffe sei ein Kriegsverbrechen.

Türk beklagte zudem fortgesetzte israelische Angriffe auf Flüchtlings-Unterkünfte im Gazastreifen. Das UN-Menschenrechtsbüro zählte zwischen dem 18. März und den 27. April 259 Angriffe auf Wohngebäude und weitere 99 Attacken auf Flüchtlingszelte. Jeder dieser Angriffe müsse vollständig untersucht werden, sagte Türk. „Gezielte Angriffe auf Zivilisten, die nicht direkt an Kämpfen beteiligt sind, würden ein Kriegsverbrechen darstellen“, sagte er.

Israel führt seinen Vernichtungskrieg in Gaza fort

Nach einer rund zweimonatigen Waffenruhe hatte Israel seine massiven Angriffe auf den Gazastreifen Mitte März wieder aufgenommen. Israel brach die Waffenruhe, bevor diese in die nächste Phase eingehen konnte.

Seit dem 18. März wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mehr als 2.270 Menschen getötet, darunter zahlreiche Kinder. Demnach sind zudem mehr als 5.850 Palästinenser verletzt worden.

Nach palästinensischen Angaben wurden seit Beginn des israelischen Vernichtungskrieges in Gaza im Oktober 2023, mehr als 52.350 Menschen getötet und mindestens 117.900 weitere verletzt.