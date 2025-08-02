Der 1882 gegründete SV Südwest Ludwigshafen hat unter türkischer Führung den Meistertitel in der regionalen Amateurliga gewonnen. Der Klub, der zuvor kurz vor der Insolvenz stand, wurde durch ein türkisches Vorstandsteam um Serdar Gökalp neu aufgestellt und zum Erfolg geführt. Mit 28 Siegen, zwei Unentschieden und nur zwei Niederlagen aus 32 Spielen sicherte sich der Traditionsverein souverän den ersten Platz.

„Der Verein stand am Abgrund. Ein früherer Präsident bat uns um Hilfe“, sagte Gökalp gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag. Nach der Wahl an die Vereinsspitze modernisierte das neue Team die veraltete Struktur des Klubs, überarbeitete die Satzung und stärkte vor allem die erste Mannschaft durch gezielte Transfers. Mit dem algerischen Nationaltorhüter Malek Asselah im Tor und dem früheren türkischen Profi Levent Çetin im Trainerstab wurde das sportliche Niveau deutlich gesteigert.