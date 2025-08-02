SPORT
Traditionsklub SV Südwest feiert Meistertitel unter türkischer Führung
Der 1882 gegründete SV Südwest stand kurz vor der Insolvenz – nun führt ein türkisches Team den Verein zur Meisterschaft in der regionalen Amateurliga.
Serdar Gökalp, Vorsitzender des SV Südwest/ Foto: AA
2. August 2025

Der 1882 gegründete SV Südwest Ludwigshafen hat unter türkischer Führung den Meistertitel in der regionalen Amateurliga gewonnen. Der Klub, der zuvor kurz vor der Insolvenz stand, wurde durch ein türkisches Vorstandsteam um Serdar Gökalp neu aufgestellt und zum Erfolg geführt. Mit 28 Siegen, zwei Unentschieden und nur zwei Niederlagen aus 32 Spielen sicherte sich der Traditionsverein souverän den ersten Platz.

„Der Verein stand am Abgrund. Ein früherer Präsident bat uns um Hilfe“, sagte Gökalp gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag. Nach der Wahl an die Vereinsspitze modernisierte das neue Team die veraltete Struktur des Klubs, überarbeitete die Satzung und stärkte vor allem die erste Mannschaft durch gezielte Transfers. Mit dem algerischen Nationaltorhüter Malek Asselah im Tor und dem früheren türkischen Profi Levent Çetin im Trainerstab wurde das sportliche Niveau deutlich gesteigert.

Auch die zweite Mannschaft holte den Meistertitel. Die Zuschauerzahlen stiegen sprunghaft: Während früher nur wenige Fans die Spiele verfolgten, kommen heute über 500 Menschen zu den Heimspielen. Ziel sei nun ein langfristiger Aufstieg in die Profiligen, so Gökalp.

Darüber hinaus plant der Klub Kooperationen mit Vereinen und Unternehmen aus Türkiye und will die Nachwuchsarbeit deutlich stärken. Ein entsprechendes Pilotprojekt ist bereits in Vorbereitung. Gökalp betonte, dass der Erfolg nur durch gemeinsames Engagement möglich gewesen sei und dankte allen Unterstützern.

QUELLE:TRT Deutsch
