Die erste schwimmende Erdgas-Plattform von Türkiye, „Osman Gazi“, ist am Samstag am Hafen von Filyos an der Schwarzmeerküste der Provinz Zonguldak angekommen. Die Anlage war am Donnerstag vom Dolmabahçe-Palast in Istanbul feierlich verabschiedet worden und passierte anschließend den Bosporus.

An der Zeremonie nahmen auch Präsident Recep Tayyip Erdoğan und Energieminister Alparslan Bayraktar teil. Der 29. Mai markiert den Jahrestag der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen im Jahre 1453.

Mit einer täglichen Verarbeitungskapazität von 10,5 Millionen Kubikmetern Erdgas und einer Transferkapazität von 10 Millionen Kubikmetern soll die Plattform die Gasförderung im Schwarzen Meer auf insgesamt 20 Millionen Kubikmeter pro Tag verdoppeln.

„Osman Gazi“ wird voraussichtlich den Erdgasbedarf von rund 8 Millionen Haushalten in Türkiye decken und ist für einen Betrieb von 20 Jahren ausgelegt. Die 298,5 Meter lange, 56 Meter breite und 29,5 Meter tiefe Gasförderplattform bietet Platz für 140 Mitarbeitende und soll bis Mitte 2026 ihren Betrieb aufnehmen.