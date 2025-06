Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat in einem Telefonat mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu als „die größte Bedrohung für die Region“ bezeichnet. Das Gespräch fand am Dienstag statt, wie das Präsidialamt in Ankara mitteilte.

Erdoğan erklärte, Netanjahu habe erneut gezeigt, dass er die Sicherheit des Nahen Ostens gefährde. Der Präsident betonte, dass Türkiye ihre diplomatischen Bemühungen zur Beendigung der Gewalt fortsetzen werde. Er machte deutlich, dass die israelischen Angriffe auf Iran nicht von dem Völkermord und der humanitären Katastrophe in Gaza ablenken dürften.

Zudem warnte Erdoğan davor, dass sich die Eskalation nicht auf Syrien ausweiten dürfe. Beide Staatschefs erörterten neben dem israelisch-iranischen Konflikt auch bilaterale Beziehungen sowie weitere regionale Entwicklungen.