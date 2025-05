Bei israelischen Luftangriffen an verschiedenen Orten im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mindestens 25 Menschen getötet worden. Wie die Zivilschutzbehörde am Donnerstag mitteilte, trafen zwei israelische Kampfflugzeuge in der Nacht mehrere Zelte in Al-Mawasi in Chan Yunis und töteten dabei vertriebene Palästinenser, darunter mehrere Kinder. Dutzende weitere Menschen seien dabei verletzt worden.

Auch bei einem israelischen Luftangriff in Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen wurden laut Zivilschutz sieben Menschen getötet und 13 weitere verletzt. Unter den Opfern seien mehrere Kinder.