Polizeigewalt bei Gaza-Protest an der Universität Amsterdam

Aktivisten haben am Montag an der Universität Amsterdam eine Protestaktion durchgeführt. Sie benannten dort ein Gebäude nach der palästinensischen Ärztin Dr. Shireen al-Attar. Al-Attar war im Oktober 2023 in Gaza von Israels Militär getötet worden.