Im westkanadischen Vancouver ist während eines Straßenfests am Samstagabend (Ortszeit) ein Auto in eine Menschenmenge gerast und hat dabei mehrere Menschen getötet. Wie die Polizeibehörde der Küstenstadt im Onlinedienst X mitteilte, wurden dabei im Stadtviertel Sunset on Fraser „mehrere Menschen getötet und viele weitere verletzt“. Der Fahrer des Wagens befinde sich in Polizeigewahrsam. Informationen über Hintergründe gab es zunächst nicht.