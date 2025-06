Der US-Elektroautohersteller Tesla hat in Europa im Mai erneut ein massives Minus bei den Verkäufen verzeichnet. Das Unternehmen des Tech-Milliardärs Elon Musk verkaufte im Vergleich zum Vorjahresmonat 40,5 Prozent weniger Autos in der Europäischen Union, wie der europäische Herstellerverband Acea am Mittwoch mitteilte. In den ersten fünf Monaten des Jahres sanken die Tesla-Verkäufe in der EU demnach um 45,2 Prozent.

Damit entgeht dem Hersteller im Mai das Wachstum beim Absatz von reinen Elektroautos in der EU: Die Verkäufe kletterten im vergangenen Monat laut Acea um 25 Prozent.

Insgesamt blieb der Neuwagenmarkt in der EU schwach. Der Autoabsatz stieg im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat zwar um 1,6 Prozent. In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres allerdings sanken die Verkäufe um 0,6 Prozent, wie Acea weiter ausführte. „Die Nachfrage nach Neuwagen bleibt auf einem niedrigen Niveau, dem Markt fehlt EU-weit jegliche Wachstumsdynamik“, erklärte der Experte Constantin Gall von der Beratungsfirma EY.