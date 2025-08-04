POLITIK
1 Min. Lesezeit
Kretschmer für Änderungen beim Bürgergeld für Ukrainer
Soll den in Deutschland lebenden Ukrainern das Bürgergeld gestrichen werden? Markus Söder ist dafür. Und auch der sächsische Regierungschef plädiert für Änderungen.
Kretschmer für Änderungen beim Bürgergeld für Ukrainer
Kretschmer für Änderungen beim Bürgergeld für Ukrainer. / Foto: Sebastian Gollnow/dpa
4. August 2025

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer befürwortet Änderungen beim Bürgergeld - auch für Ukrainer. Die Regeln müssten für „die eigenen Leute, für die Deutschen, wie auch für die, die zu uns gekommen sind“ geändert werden, damit Leistung sich lohne, sagte der CDU-Politiker im ZDF-Morgenmagazin. Deutschland gebe 47 Milliarden Euro für Bürgergeld aus. „Ich glaube, jedem erschließt sich, dass das nicht richtig sein kann. Diese Zahl muss runter.“

Man müsse fragen, wofür der Staat das Geld ausgebe, sagte Kretschmer. Es gebe viele Beispiele für Menschen, die Geld bekommen, es aber eigentlich nicht notwendig haben. „Und das gilt natürlich für Schutzsuchende in besonderer Weise deswegen, weil wir bei den ukrainischen Flüchtlingen den Vergleich haben zu Frankreich, zu Holland, zu Polen, zu Tschechien. Überall dort ist die Quote der Menschen, die arbeiten, viel, viel höher als bei uns.“

recommended

Zuvor hatte sich Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) für einen härteren Kurs ausgesprochen. Er hatte am Sonntag im ZDF-Sommerinterview gesagt, er sei dafür, dass die in Deutschland lebenden Ukrainer kein Bürgergeld mehr erhalten sollten, „und zwar am besten nicht nur die, die in der Zukunft kommen, sondern alle“.

QUELLE:DPA
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us