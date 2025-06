Die jüngsten israelischen Angriffe auf Ziele im Iran stellen nach Worten von Ägyptens Außenminister Badr Abdel-Atti eine erhebliche Gefahr für den Frieden der Region dar. In Telefonaten mit seinen Amtskollegen aus Italien und Spanien warnte er davor, dass die Angriffe die Region ins Chaos und in Instabilität stürzten, wie das Außenministerium mitteilte.

Militärische Maßnahmen seien keine Lösung für die anhaltenden Krisen. Abdel-Atti sprach sich klar gegen die Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität von anderen Staaten aus. Er rief zu einer sofortigen Deeskalation auf. Der Konflikt dürfe sich nicht weiter auf die Region ausweiten.

Die israelischen Angriffe, die am frühen Freitag begannen, richteten sich gezielt gegen iranische Nuklear- und Militäreinrichtungen sowie Wohnviertel in Teheran, Natans, Täbris und Isfahan. Teheran reagierte in der Nacht mit der Operation „True Promise III“: Iranische Raketen schlugen unter anderem in Tel Aviv ein und trafen dort auch den Militärkomplex Kirya, das zentrale Hauptquartier der israelischen Armee und des Verteidigungsministeriums – oft als Israels „Pentagon“ bezeichnet.