Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat ein sofortiges Ende des Krieges in der Ukraine gefordert. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Istanbul, wo derzeit die dritte Runde der Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine stattfindet, rief er beide Seiten dazu auf, sich auf „ergebnisorientierte Konsultationen“ einzulassen. Ziel der Gespräche sei es, konkrete Schritte für eine Waffenruhe und langfristigen Frieden zu entwickeln.

Fidan betonte, dass Türkiye seit Beginn des Konflikts eine aktive diplomatische Rolle spiele. Unter der Führung von Präsident Erdoğan habe das Land intensive Anstrengungen unternommen, um den Dialog zwischen den Konfliktparteien zu fördern. Dabei gehe es auch darum, auf bisherigen Vereinbarungen aufzubauen – insbesondere auf den in früheren Runden ausgetauschten Memoranden, die die Grundlage für Waffenstillstandsinitiativen und humanitäre Abkommen bildeten.

Im Fokus der aktuellen Gespräche stehen laut Fidan unter anderem ein erweiterter Gefangenenaustausch, die Einrichtung humanitärer Korridore und erste Schritte hin zu einem umfassenden Ende der Kampfhandlungen. Die vorherige Verhandlungsrunde im Juni hatte bereits zu einem wichtigen Abkommen über die Rückführung gefallener Soldaten und die bevorzugte Behandlung schwer verletzter Kriegsgefangener geführt.