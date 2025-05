Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat nach israelischen Medienberichten einen neuen Vorschlag für eine 60-tägige Waffenruhe im Gaza-Krieg vorgelegt. Demnach sollten zehn im Gazastreifen festgehaltene Israelis in zwei Schritten binnen einer Woche freigelassen werden, hieß es in mehreren Berichten. Zudem sollten die Leichen von 18 Israelis übergeben werden. Im Gegenzug sollten erneut palästinensische Gefangene freikommen.

Den Berichten zufolge sollen während der zweimonatigen Waffenruhe Gespräche über ein Ende des Gaza-Kriegs geführt werden. Im Falle einer Einigung zwischen Israel und der palästinensischen Organisation Hamas sollten die restlichen Israelis übergeben werden.

Hilfslieferungen wieder über UN und Truppenabzug

Der Vorschlag sieht demnach ebenfalls vor, dass die Hilfslieferungen im Gazastreifen erneut von den Vereinten Nationen und den internationalen Hilfsorganisationen übernommen werden. Die israelische Armee soll sich wieder auf die Positionen vor Beginn der jüngsten Offensive im März zurückziehen, wie es weiter hieß.

Beim Vergeltungsanschlag der Hamas am 7. Oktober 2023 nahmen Kämpfer verschiedener Gruppen rund 250 Israelis in den besetzten Gebieten gefangen. Rund 57 davon werden noch in Gaza vermutet, wovon 34 nach israelischen Angaben tot sind. Zahlreiche Geiseln wurden bei israelischen Angriffen getötet, wie die Hamas mitteilte.

Witkoff hatte sich am Mittwoch im Weißen Haus optimistisch über eine mögliche Waffenruhe im Gaza-Krieg geäußert. Er habe „sehr gute Gefühle“ über eine Feuerpause sowie eine längerfristige friedliche Lösung des Konflikts, sagte er vor Journalisten.

Nach einer rund zweimonatigen Waffenruhe hatte Israel seine massiven Angriffe auf den Gazastreifen Mitte März wieder aufgenommen. Israel brach die Waffenruhe, bevor diese in die nächste Phase eingehen konnte. Außerdem startete Israel eine neue Bodeninvasion und besetzt seitdem Teile des Gazastreifens. Laut palästinensischen Angaben wurden seitdem mehr als 3980 Menschen in Gaza getötet und rund 11.450 weitere verletzt.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit Oktober 2023 mehr als 54.200 Menschen durch israelische Angriffe getötet und rund 123.490 weitere verletzt. Beim Großteil der Getöteten handelt es sich demnach um Frauen und Minderjährige. Experten schätzen die Dunkelziffer weit höher, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können.