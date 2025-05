Nur sieben Länder haben im Jahr 2024 die Luftqualitätsstandards der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erreicht. Dies geht aus WHO-Daten hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Demnach erreichten nur Australien, Neuseeland, die Bahamas, Barbados, Grenada, Estland und Island die Standards der Weltgesundheitsorganisation.

Der Tschad und Bangladesch waren 2024 die Länder mit der höchsten Luftverschmutzung. Ihre durchschnittlichen Smogwerte waren mehr als 15 Mal höher als die WHO-Richtlinien, so die Zahlen des Schweizer Luftqualitätsüberwachungsunternehmens IQAir. In der Rangliste der Länder mit stark verschmutzter Luft folgen Pakistan, die Demokratische Republik Kongo und Indien. Indien verzeichnete den Daten zufolge insgesamt einen Rückgang der Luftverschmutzung um sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Doch 12 der 20 Städte mit der höchsten Luftverschmutzung befinden sich in dem Land.

Erhebliche Datenlücken, vor allem in Asien und Afrika, trüben das weltweite Bild. Viele Entwicklungsländer haben sich auf Luftqualitätssensoren verlassen, die an Gebäuden von US-Botschaften und -Konsulaten angebracht sind, um ihre Smogwerte zu überwachen. Das US-Außenministerium hat dieses System jedoch vor kurzem unter Berufung auf Haushaltszwänge eingestellt. Letzte Woche wurden mehr als 17 Jahre an Daten von der offiziellen Website der US-Regierung zur Überwachung der Luftqualität entfernt.