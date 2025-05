Die Kuppel des Istanbuler Wahrzeichens Hagia Sophia soll restauriert und erdbebensicher werden. Das massive Gewölbe und seine Mosaike werden in der Zeit der Arbeiten nicht für Besucher sichtbar sein, hieß es aus dem Kulturministerium in Ankara. Die Arbeiten sollen in ein bis zwei Monaten beginnen.

Währenddessen würde die Hauptkuppel der Moschee im historischen Zentrum der Stadt von außen mit einer Plane und einer Stahlkonstruktion abgedeckt, teilte der türkische Kultur- und Tourismusminister Nuri Ersoy auf der Plattform X mit. Im Inneren wird den Plänen zufolge vorübergehend eine Ebene unter der Kuppel eingezogen.

Während der Renovierung werden vier massive Stützen im Gebetsraum aufgestellt. Die Restaurierung werde mindestens ein Jahr dauern, hieß es aus dem Ministerium. Der Bau sei währenddessen weiter für Touristen und zum Gebet offen.

Die Hagia Sophia wurde im 6. Jahrhundert nach Christus von Kaiser Justinian als Kirche erbaut und nach der Eroberung Konstantinopels (heute Istanbul) 1453 durch die Osmanen in eine Moschee umgewandelt.