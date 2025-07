Ein israelischer Soldat hat sich auf einem Militärstützpunkt auf den von Israel besetzten syrischen Golanhöhen das Leben genommen. Wie die Armee am Montag mitteilte, handelt es sich um den dritten Suizid eines aktiven Soldaten innerhalb der vergangenen zehn Tage. In der Erklärung hieß es, der Soldat sei leblos aufgefunden worden, weitere Angaben machte die Armee nicht.

Nach Angaben des Senders Channel 12 gehörte der Soldat zur Nahal-Brigade und hatte an Kampfhandlungen im belagerten Gazastreifen teilgenommen. Die Militärpolizei leitete indes eine Untersuchung zu den Todesumständen ein.

Zahl der Suizide steigt

Bereits in der Vorwoche hatte sich ein Reservist das Leben genommen, ein weiterer Soldat wurde tot aufgefunden. Dies löste Besorgnis bei Abgeordneten und medizinischen Fachleuten aus. „Drei Soldaten haben sich in der vergangenen Woche das Leben genommen. Das ist eine erstickende Realität“, schrieb Oppositionsführer Yair Lapid auf X.

Laut israelischen Medienberichten gab es einen deutlichen Anstieg bei der Zahl der Suizide unter Soldaten seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023. Am 6. Juli nahm sich bereits ein Reservist in einem Wald bei Safed im Norden Israels das Leben – offenbar aufgrund psychischer Belastung durch die Beteiligung am Krieg.

Nach Angaben der Zeitung Israel Hayom begnagen im Jahr 2024 insgesamt 21 Soldaten Suizid. Die Zeitung Haaretz berichtete, seit Beginn des Gaza-Krieges hätten sich insgesamt 42 Soldaten das Leben genommen.

Israels Vernichtungskrieg in Gaza

Israel führt seit Oktober 2023 einen Vernichtungskrieg in Gaza, der von palästinensischer Seite und Menschenrechtsorganisationen als Völkermord eingestuft wird. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden in Gaza bislang mehr als 58.380 Menschen getötet, die meisten davon Frauen und Minderjährige. Demnach wurden mehr als 139.000 Menschen verletzt.

Laut Schätzungen von Experten der UN dürfte die tatsächliche Zahl der getöteten Palästinenser bis zu 200.000 betragen. Denn zahlreiche Palästinenser werden vermisst oder liegen unter den Trümmern eingestürzter Häuser und können nicht geborgen werden.