Die Zahl rechtsmotivierter Straftaten in Sachsen-Anhalt ist im vergangenen Jahr stark gestiegen. 2024 erfassten die Sicherheitsbehörden insgesamt 2920 Straftaten im rechten Spektrum und damit 884 mehr als im Vorjahr, wie Landesinnenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Mittwoch in Magdeburg bekanntgab. Demnach nahmen vor allem Propagandadelikte zu, die mehr als drei Viertel der rechtsmotivierten Straftaten ausmachten. Gegen 1500 Tatverdächtige aus dem rechten Spektrum wurde im vergangenen Jahr ermittelt.

Insgesamt wurden in Sachsen-Anhalt 4008 politisch motivierte Straftaten erfasst. Das waren knapp ein Drittel oder 989 mehr als im Vorjahr. Damit markiert das Jahr 2024 nach Ministeriumsangaben den höchsten Stand seit Beginn der statistischen Auswertung im Jahr 2001. Die Zahl linksmotivierter Straftaten gingen auf 280 Fälle zurück. Das waren 78 weniger als im Vorjahr.

Auch die Zahl der politisch motivierten Gewaltdelikte sank um sieben Fälle auf 151. Dabei handelte es sich meist um Körperverletzungen und Widerstandsdelikte. 106 der erfassten Gewaltdelikte waren rechtsmotiviert.