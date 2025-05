Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat den syrischen Präsidenten Ahmed al-Scharaa am Samstag im Präsidialamt Dolmabahçe in Istanbul empfangen. Das Treffen markiert eine mögliche Wende in den Beziehungen zwischen Ankara und Damaskus, insbesondere vor dem Hintergrund der schrittweisen Aufhebung internationaler Sanktionen gegen Syrien.

Al-Scharaa befindet sich erstmals seit Beginn der Lockerung von US- und EU-Sanktionen auf offiziellem Besuch in Türkiye. Präsident Erdoğan bewertete diese Entwicklung positiv und betonte, wie wichtig es sei, die territoriale Integrität Syriens zu wahren und eine einheitliche staatliche Struktur im ganzen Land sicherzustellen.

„Wir glauben fest daran, dass Syrien auf dem Weg zu friedlicheren und besseren Tagen ist“, erklärte Erdoğan und fügte hinzu: „So wie wir Syrien bis heute unterstützt haben, werden wir auch weiterhin an seiner Seite stehen.“

Klares Nein zu israelischer Aggression

Mit Blick auf die anhaltenden israelischen Luftangriffe und die militärische Präsenz auf syrischem Boden fand Erdoğan deutliche Worte: „Die andauernden Angriffe Israels auf syrisches Territorium sind inakzeptabel“, sagte er. Türkiye werde seine Haltung gegen die israelische Aggression auf allen internationalen Plattformen weiterhin mit Nachdruck vertreten.

Kooperation in Schlüsselbereichen

Bei dem Treffen wurden auch Möglichkeiten der verstärkten Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Verteidigung und Transport erörtert. Erdoğan hob hervor, dass Türkiye auch künftig an den Prinzipien guter Nachbarschaft und brüderlicher Beziehungen zu Syrien festhalten werde.

Al-Scharaa bedankte sich bei Erdoğan für die anhaltende Unterstützung Ankaras inmitten internationaler Spannungen und würdigte die Rolle von Türkiye bei der diplomatischen Annäherung. Er bezeichnete die türkische Haltung als „entscheidend“ im Prozess der Sanktionserleichterungen.

An dem Gespräch nahmen unter anderem auch Außenminister Hakan Fidan, Verteidigungsminister Yaşar Güler, Geheimdienstchef İbrahim Kalın, der Präsident der Rüstungsbehörde Haluk Görgün sowie der syrische Außenminister Asaad al Shaibani und weitere hochrangige Vertreter beider Seiten teil.