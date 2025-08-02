Im festgefahrenen Streit um die Besetzung dreier Posten beim Bundesverfassungsgericht fordert die SPD die Union auf, das Angebot zur Aussprache mit der Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf anzunehmen. „Ich erwarte, dass die CDU/CSU-Fraktion und der Bundeskanzler Frau Brosius-Gersdorf die Möglichkeit des Gesprächs geben, um jenseits der aufgeheizten Stimmung eine sachliche Meinungsbildung herbeizuführen“, sagte Miersch der „Süddeutschen Zeitung“.

Gegen Brosius-Gersdorf gibt es Widerstände in der Union. Miersch ließ aber nicht erkennen, dass die SPD sie zurückziehen will. „Frau Brosius-Gersdorf ist eine hervorragende Kandidatin“, betonte der SPD-Fraktionschef. Dazu sei alles gesagt, und es gebe – auch mit Stimmen der Union - eine klare Empfehlung des Richterwahlausschusses.

Vorschläge aus SPD und Union für neues Personalpaket

Dort waren die Juraprofessorin Brosius-Gersdorf, die zweite SPD-Kandidatin Ann-Katrin Kaufhold und der Unions-Kandidat Günter Spinner mit Zweidrittelmehrheit nominiert worden. Die Abstimmung im Bundestag war dann aber abgesetzt worden, nachdem Vorbehalte in der Unionsfraktion deutlich wurden.