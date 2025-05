Es ist ein historischer Moment: Die neue Flagge Syriens ist am Freitag vor dem UN-Hauptquartier in New York gehisst worden. Die Flagge mit drei roten Sternen auf weißem Grund zwischen grünen und schwarzen Streifen weht nun inmitten der Fahnen der anderen 192 Mitgliedstaaten.



Nach dem Sturz des Assad-Regimes im Dezember 2024 gilt die Hissung als wichtiger Schritt zur Wiedereingliederung Syriens in die Weltgemeinschaft.