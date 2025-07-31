Die Co-Vorsitzende der Grünen, Franziska Brantner, erwartet vom deutschen Außenminister, dass er „mit aller Kraft“ auf eine humanitäre Hilfe für den Gazastreifen, die Freilassung der Geiseln und auf einen politischen Prozess zur Beendigung des israelischen Vernichtungskrieges drängt. Wichtig wäre eine europäische Handlungsfähigkeit, diese sei wegen der deutschen Position derzeit blockiert, sagte Brantner im rbb-Inforadio.

Wadephul will heute und morgen Gespräche in Israel und mit der palästinensischen Autonomiebehörde führen. Im „Berlin Playbook“-Podcast von „Politico“ warnte er vor einer möglichen Annexion palästinensischer Gebiete. „Es gibt immer wieder Politiker in Israel, die sagen, wir annektieren das. Die Knesset hat es gerade beschlossen. Das geht natürlich nicht. Das ist auch nicht durch das internationale Recht gerechtfertigt“, sagte der CDU-Politiker. Auch illegale Siedlungen im Westjordanland billige Deutschland nicht.

„Das Hauptziel ist definitiv die Waffenruhe“, sagte Wadephul. Zugleich forderte er mehr humanitäre Hilfe für Gaza: „Die Zahl der Opfer im Gazastreifen ist zu groß. Wir brauchen dort eine Erleichterung für die Menschen.“