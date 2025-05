Die US-Zollbehörde ICE hat den palästinensischen Studenten Mohsen Mahdawi von der New Yorker Columbia University festgenommen. Nach Angaben Mahdawis geschah die Festnahme am Montag bei einem Termin zur Einbürgerung. Grund dafür ist demnach seine Beteiligung an pro-palästinensischen Friedensdemos.Im Gespräch mit TRT World sagte Mahdawi, er habe sich wochenlang vor den Behörden versteckt. Er sei dennoch zum geplanten Gespräch erschienen – im Wissen, dass dies zu seiner Festnahme führen könnte.

Mahdawi hatte bei einem früheren TRT-World-Interview mitgeteilt, mehrere Angehörige beim israelischen Vernichtungskrieg in Gaza verloren zu haben. Er warf der Columbia University zudem eine Mitschuld am „Völkermord“ an den Palästinensern vor.