Die ersten Erdgaslieferungen von Türkiye nach Syrien haben begonnen. Das gab Energieminister Alparslan Bayraktar am Samstag bei der Einweihung der Erdgas-Pipeline zwischen Türkiye und Syrien bekannt.

Das Gas stammt aus Aserbaidschan und wird über die türkische Grenzstadt Kilis in den Norden Syriens transportiert. Der Anschluss von Kilis an die syrische Stadt Aleppo wurde am 21. Mai abgeschlossen – beschädigte Leitungen wurden hierfür vollständig erneuert.

Bayraktar erklärte, Türkiye könne jährlich bis zu 2 Milliarden Kubikmeter Erdgas nach Syrien exportieren – genug, um die Stromversorgung von rund 5 Millionen Haushalten zu ermöglichen.

Zudem fließe derzeit bereits Elektrizität über acht Übergabepunkte nach Syrien. Diese Kapazität solle zunächst um 25 Prozent steigen und sich anschließend mehr als verdoppeln.