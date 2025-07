Türkiye hat den Terroranschlag in Pakistan verurteilt, bei dem mindestens 13 pakistanische Soldaten getötet und Dutzende weitere Menschen, darunter auch Zivilisten, verletzt wurden.

„Wir sind zutiefst betroffen vom Verlust von Menschenleben und den zahlreichen Verletzten infolge des Terroranschlags am 28. Juni in der pakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa“, teilte das türkische Außenministerium am Samstag mit.

„Wir verurteilen diesen abscheulichen Anschlag auf das Schärfste, wünschen den Verstorbenen Allahs Barmherzigkeit und den Verletzten eine rasche Genesung“, hieß es darin weiter.

Lokalen Medien zufolge wurde der Angriff auf einen Militärkonvoi im Khadi-Markt der Stadt Mir Ali verübt. Sicherheitskreise berichteten, ein Selbstmordattentäter habe sich in der Nähe eines Fahrzeugs der Bombenentschärfungseinheit des 22. Grenzregiments in die Luft gesprengt.

Zu dem Anschlag bekannte sich eine Splittergruppe der Terrororganisation Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), die lokal als „Pakistanische Taliban“ bekannt ist.

Die pakistanischen Taliban unterscheiden sich von der afghanischen Taliban. Es handelt sich um zwei unterschiedliche Gruppen mit verschiedenen Zielen und getrennten Führungsstrukturen.

Der Anschlag vom Samstag zählt zu den tödlichsten Angriffen auf pakistanische Sicherheitskräfte der vergangenen Monate in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa.

Als Reaktion auf die jüngsten Attacken hat das pakistanische Militär seine geheimdienstlich gestützten Operationen in der Region intensiviert.

„Wir stehen weiterhin in voller Solidarität an der Seite Pakistans im Kampf gegen den Terrorismus“, betonte das türkische Außenministerium.