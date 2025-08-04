WELT
Trump: US-Gesandter vielleicht zur Wochenmitte in Russland
Es sind nur noch wenige Tage, bis eine Frist abläuft, die Trump Kremlchef Putin gesetzt hat. Kurz davor, könnte noch ein wichtiges Treffen seines US-Sondergesandten in Russland stattfinden.
Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP
4. August 2025

US-Präsident Donald Trump schickt seinen Sondergesandten Steve Witkoff wohl zur Wochenmitte nach Russland. Witkoff werde vielleicht Mittwoch oder Donnerstag dorthin reisen, sagte Trump vor Journalisten vor einem Rückflug nach Washington. 

Das wäre dann unmittelbar vor Ablauf einer 10-Tage-Frist, die Trump dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gesetzt hatte. In dieser Zeit soll eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine erreicht werden. Seit Dienstag läuft die verkürzte Frist - danach will Trump Sanktionen gegen Russlands Handelspartner verhängen.

Mit seiner Zoll-Drohung will der US-Präsident die wirtschaftliche Basis des Kremls weiter schwächen, indem vor allem große Abnehmer im Energie-Sektor wie China und Indien stärker unter Druck gesetzt werden.

Seit dem 24. Februar 2022 herrscht Krieg zwischen Russland und der Ukraine.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
