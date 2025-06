Einen Tag nach einem israelischem Angriff auf den Hauptsitz des iranischen Staatsfernsehens in Teheran ist dort nach Angaben des Senders ein Feuer ausgebrochen. Der Rauch in dem Gebäude des Radio- und Fernsehsenders sei auf ein Feuer zurückzuführen, das durch den Wind neu entfacht worden sei, teilte der Sender am Dienstag mit. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP sah in der Nähe eine weiße Rauchwolke.

Israel hatte das iranische Staatsfernsehen nach iranischen Angaben am Montag mit einem gezielten Angriff kurzfristig außer Betrieb gesetzt. Bei dem Angriff starben demnach drei Menschen. Ein Gebäude des Senders wurde stark beschädigt.

Neben Luftangriffen auf den Iran gab es am Dienstag zudem eine Cyberattacke. Eine der wichtigsten Banken des Landes, die Sepah Bank, wurde nach Angaben der iranischen Behörden durch den Cyberangriff lahmgelegt.

Seit Freitag hat sich die Lage in der Region dramatisch zugespitzt. Israel flog koordinierte Luftangriffe auf mehrere Ziele im Iran, darunter militärische und nukleare Anlagen. Teheran reagierte mit massiven Raketenangriffen. Laut israelischen Angaben wurden mindestens 24 Menschen durch iranische Angriffe getötet, Hunderte weitere verletzt. Iran wiederum meldete über 220 Tote und mehr als 1.000 Verletzte infolge der israelischen Luftschläge.