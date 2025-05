Das Wetter, Streiks und andere Beeinträchtigungen haben im vergangenen Jahr für zahlreiche Verspätungen und Flugausfälle gesorgt, die Pünktlichkeitsquote an europäischen Flughäfen verbesserte sich im Jahresvergleich aber leicht. „Europaweit waren im letzten Jahr fast 287 Millionen Passagiere von Flugproblemen betroffen, das entspricht 30 Prozent aller Passagiere“, erklärte das Fluggastrechteportal Airhelp am Donnerstag. In Deutschland gab es demnach wie im Vorjahr überdurchschnittlich viele Verspätungen.

2023 lag die von Airhelp ermittelte Quote bei 31,3 Prozent. Die schlechtesten Werte wiesen den Angaben nach im vergangenen Jahr die Flughäfen in Griechenland mit 37 Prozent Verspätungen oder Ausfälle auf. Deutschland teilt sich den zweiten Platz des Negativrankings mit Portugal. Beide Länder kommen auf 34 Prozent verspätete Passagiere, wie das Portal weiter mitteilte. Für Deutschland ist das eine leichte Verschlechterung verglichen mit dem Vorjahr (33,2 Prozent).

Besonders viele Ausfälle und verspätete Flüge gab es demnach hierzulande erneut in den Sommermonaten, in denen auch die meisten Flieger abhoben. Im Juli kam nur gut die Hälfte der Reisenden pünktlich ans Ziel, 49 Prozent waren verspätet oder von einem Ausfall betroffen. Am 12. Juli waren es wegen eines Unwetters sogar 72 Prozent.

Im innerdeutschen Vergleich stehen die Flughäfen Frankfurt Hahn (40 Prozent), Köln (39 Prozent) und München (38 Prozent) laut Airhelp am schlechtesten da. In Weeze kamen demnach nur 24 Prozent der Reisenden zu spät - Bestwert in diesem Jahr.

Europaweit hatten die skandinavischen und baltischen Länder erneut die Nase vorn. Die niedrigste Verspätungs- und Ausfallquote gab es mit 19 Prozent in Norwegen, gefolgt von Island auf Platz zwei sowie Schweden und Litauen auf Platz drei.

Weltweit kamen laut Airhelp 1,1 Milliarden Menschen wegen eines Flugausfalls oder einer Verspätung nicht pünktlich an ihr Ziel. Das Portal kombiniert für seine Berechnungen nach eigenen Angaben Flugdaten aus einer Reihe von Quellen und wertet diese aus.