Mehr als 100 Hilfsorganisationen warnen vor „Massenhungersnot“ in Gaza

Ärzte ohne Grenzen, Oxfam und zahlreiche weitere Hilfsorganisationen fordern einen ungehinderten Zugang von Hilfsgütern in die palästinensische Enklave. In einer gemeinsamen Erklärung machen sie auf die steigende Zahl an Hungertoten aufmerksam.