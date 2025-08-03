Der erste vollelektrische SUV aus Türkiye, der Togg T10X, soll einem am Freitag veröffentlichten Bericht der Bild-Zeitung zufolge Ende 2025 auf den deutschen Markt kommen. Zuvor ist ein Auftritt auf der IAA Mobility in München geplant, wo das Modell noch in diesem Jahr erstmals dem deutschen Publikum vorgestellt wird.

In Türkiye zählt der T10X bereits zu den erfolgreichsten Elektrofahrzeugen. Laut Bild wurden im ersten Halbjahr 2025 rund 17.100 Einheiten verkauft – das entspricht einem Marktanteil von etwa 20 Prozent. Für das Gesamtjahr 2024 erwartet das Unternehmen über 30.000 verkaufte Fahrzeuge und rechnet damit, damit die kombinierten Verkaufszahlen von Tesla und BYD in Türkiye zu übertreffen.

Der Markteintritt in Deutschland könnte vor allem für die rund drei Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln in der Bundesrepublik von besonderem Interesse sein.