Der erste vollelektrische SUV aus Türkiye, der Togg T10X, soll einem am Freitag veröffentlichten Bericht der Bild-Zeitung zufolge Ende 2025 auf den deutschen Markt kommen. Zuvor ist ein Auftritt auf der IAA Mobility in München geplant, wo das Modell noch in diesem Jahr erstmals dem deutschen Publikum vorgestellt wird.
In Türkiye zählt der T10X bereits zu den erfolgreichsten Elektrofahrzeugen. Laut Bild wurden im ersten Halbjahr 2025 rund 17.100 Einheiten verkauft – das entspricht einem Marktanteil von etwa 20 Prozent. Für das Gesamtjahr 2024 erwartet das Unternehmen über 30.000 verkaufte Fahrzeuge und rechnet damit, damit die kombinierten Verkaufszahlen von Tesla und BYD in Türkiye zu übertreffen.
Der Markteintritt in Deutschland könnte vor allem für die rund drei Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln in der Bundesrepublik von besonderem Interesse sein.
Das Unternehmen Togg wurde 2018 gegründet und stellte Ende 2019 erstmals ein elektrisches Fahrzeugkonzept vor. Seit 2022 wird der T10X in Serie produziert, die ersten Fahrzeuge wurden 2023 ausgeliefert. Im vergangenen Jahr präsentierte Togg zudem das neue Fastback-Modell T10F, für das in Kürze Vorbestellungen möglich sein sollen.
Offiziell bestätigt hat das Unternehmen den Deutschland-Start bislang nicht – laut Bild sei eine Markteinführung Ende 2025 jedoch wahrscheinlich.