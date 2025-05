Aufnahmen eines getöteten Rettungshelfers aus Gaza zeigen einen gezielten Angriff israelischer Soldaten auf deutlich gekennzeichnete Krankenwagen und Rettungskräfte in Gaza. Das Video wurde nach bisherigen Erkenntnissen am 23. März in Rafah im Süden des Küstenstreifens aufgenommen. Bei dem Angriff verloren dem Gesundheitsministerium in Gaza zufolge 15 Helfer ihr Leben: acht vom Roten Halbmond, sechs vom Zivilschutz und einer von den Vereinten Nationen.

Israels Militär hatte behauptet, die Fahrzeuge seien unmarkiert und „verdächtig” gewesen und gab fälschlicherweise an, „neun Kämpfer getötet” zu haben. Das Videomaterial beweist jedoch, dass die Hilfsfahrzeuge und Helfer vor Ort deutlich gekennzeichnet und die Kennleuchten eingeschaltet waren.

Laut palästinensischen Angaben tötete Israel seit Oktober 2023 mehr als 50.600 Menschen in Gaza – darunter größtenteils Frauen und Minderjährige. Demnach wurden bisher zudem mehr als 400 Helfer getötet.