Im von US-Präsident Donald Trump losgetretenen Zollstreit verhandeln die EU-Kommission und Vertreter der US-Regierung am Montag weiter. EU-Handelskommissar Maros Sefcovic werde am Nachmittag per Videokonferenz mit US-Handelsminister Howard Lutnick telefonieren, teilte eine Sprecherin der Kommission am Montag in Brüssel mit.

Trump hatte der EU am Sonntag wieder einen Aufschub gewährt. Er habe eine Frist für angedrohte neue Zölle auf Waren aus der EU bis zum 9. Juli verlängert, sagte Trump nach einem Telefonat mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Noch am Freitag hatte Trump den Europäern mit 50 Prozent Zöllen bereits ab Juni gedroht. Er hatte Anfang April hohe zusätzliche Zölle gegen zahlreiche Staaten und auch die EU verhängt, diese jedoch kurz darauf für 90 Tage auf zehn Prozent reduziert.

Die EU bemüht sich seitdem um Verhandlungen mit Washington. Für den Fall eines Scheiterns bereitet die EU Gegenzölle vor, die US-Produkte im Wert von insgesamt mehr als 100 Milliarden Euro treffen könnten.