Bei einer umstrittenen Hilfsaktion im Süden des Gazastreifens sind nach Angaben des UN-Menschenrechtsbüros eine Person getötet und 47 verletzt worden. Laut den derzeit vorliegenden Informationen habe das israelische Militär am Dienstag Schüsse abgegeben, sagte UN-Menschenrechtssprecherin Ravina Shamdasani am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Das Medienbüro in Gaza sprach von mindestens drei Toten.

Chaotische Szenen bei Verteilzentrum

Die neu gegründete Stiftung Gaza Humanitarian Foundation (GHF) hatte ein Verteilzentrum für Hilfsgüter im Süden des umkämpften Küstenstreifens eröffnet. Israelischen Medienberichten und Augenzeugen zufolge kam es zu chaotischen Szenen. Es war von der Stürmung des Verteilzentrums und Plünderungen die Rede. Die israelische Armee teilte mit, Soldaten hätten außerhalb des Zentrums Warnschüsse abgegeben.

Die Informationen des UN-Menschenrechtsbüros stammen laut Shamdasani von „Quellen vor Ort“. Das Büro in Genf versuche derzeit noch, die Angaben zu verifizieren und weitere Einzelheiten zu erfahren, sagte sie. Die Zahl der Verletzten sei noch nicht abschließend geklärt und könne sich noch ändern. Dem UN-Menschenrechtsbüro liegen derzeit keine Informationen vor, dass auch US-Wachleute, die für GHF tätig sind, geschossen hätten.

Israelische Medien hatten zunächst berichtet, US-Wachleute hätten Warnschüsse abgegeben. Später berichteten palästinensische Rettungskräfte, drei Menschen seien durch Schüsse der israelischen Armee getötet und Dutzende weitere verletzt worden.

UN kritisiert Verteilmechanismus

Die GHF soll nach dem Willen der israelischen Regierung künftig für die Verteilung der Hilfsgüter zuständig sein. UN-Organisationen lehnen eine Zusammenarbeit mit der Stiftung ab. Aus Sicht der UN-Helfer könnte die geringe Zahl an vorerst geplanten GHF-Verteilzentren dazu führen, dass Menschen lange und gefährliche Wege durch Konfliktzonen auf sich nehmen müssen, um an Hilfsgüter zu gelangen.

Auch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übte Kritik. „Humanitäre Hilfe darf nicht politisiert oder militarisiert werden“, sagte Christian Cardon, Hauptsprecher des IKRK.