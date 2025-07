Israelische Siedler haben nach palästinensischen Angaben ein christlich-palästinensisches Dorf im besetzten Westjordanland angegriffen. Die Siedler hätten in Tajbeh bei Ramallah Autos von Palästinensern angezündet und „rassistische Drohungen“ auf Hebräisch auf Häuser gesprüht, teilte die Palästinensische Autonomiebehörde am Montag im Onlinedienst X mit.

Einem Augenzeugen zufolge griffen die Siedler gegen 02.00 Uhr Ortszeit an. Mindestens zwei Autos seien angezündet worden.

Auf einem von der Palästinenserbehörde bei X veröffentlichten Foto war ein Graffiti zu sehen, das besagte „Al-Mughajjir, du wirst es bereuen“. Al-Mughajjir ist ein Dorf in der Nähe von Tajbeh, das zuvor von Siedlern angegriffen worden war. Das palästinensische Außenministerium verurteilte den Angriff als „Siedlerterrorismus“.

Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, bezeichnete die Angreifer bei X als „extremistische Siedler“. Diese „behaupten zwar, dass Gott ihnen das Land gegeben habe. Aber sie sind nichts anderes als Verbrecher, die für jeden Glauben eine Schande sind“, fügte er in seinem Post in englischer Sprache hinzu.

In Tajbeh und der Umgebung hatte es in den vergangenen Monaten mehrere Angriffe von israelischen Siedlern gegeben, darunter ein Sprengstoffanschlag auf eine byzantinische Kirche. In dem Dorf leben rund 1300 zumeist christliche Palästinenser, von denen viele auch die US-Staatsbürgerschaft besitzen.

Seit Beginn des israelischen Vernichtungskriegs im Oktober 2023 ist die Gewalt auch im Westjordanland eskaliert. Nach Angaben palästinensischer Behörden wurden dort seit Beginn des Krieges mindestens 1006 Palästinenser von israelischen Soldaten oder extremistischen israelischen Siedlern getötet. Mehr als 7.000 Palästinenser wurden demnach verletzt und etwa 18.000 weitere verschleppt.

Im Westjordanland leben rund drei Millionen Palästinenser sowie etwa 700.000 Israelis in illegalen Siedlungen. Immer wieder kommt es dort zu Übergriffen auf Palästinenser durch extremistische Siedler. Sie dringen in palästinensische Dörfer ein, verüben Brandanschläge und zünden Felder und Olivenhaine an. Die israelische Armee schreitet meist nicht ein, sondern schützt die Angreifer.

Der UN-Sicherheitsrat verabschiedete im Dezember 2016 eine Resolution, welche die israelischen Siedlungen im Westjordanland und Ost-Jerusalem als völkerrechtswidrig verurteilte. Gefordert wurde ein sofortiger Baustopp.

Israel hält das Westjordanland seit dem Ende des Sechstagekriegs im Jahr 1967 besetzt. In den vergangenen Jahren hat sich der Bau illegaler israelischer Siedlungen dort beschleunigt. Menschenrechtsorganisationen beklagen eine Zunahme der Gewaltgegen Palästinenser.