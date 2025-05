Als Folge israelischer Angriffe hat das letzte Krankenhaus für Krebsbehandlungen im Gazastreifen nach Angaben der Weltgesundheitsbehörde (WHO) den Betrieb eingestellt. Das Europäische Krankenhaus in Chan Junis im Süden des abgeriegelten Küstengebiets sei bei den Angriffen am 13. Mai schwer beschädigt worden und nun nicht mehr funktionsfähig, schrieb WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus auf X.

„Durch die Schließung des Krankenhauses sind lebenswichtige Leistungen wie Neurochirurgie, Herzbehandlung und Krebsbehandlung weggefallen, die anderswo in Gaza nicht angeboten werden“, schrieb der WHO-Chef. Krankenhäuser müssten geschützt werden. „Sie dürfen niemals militarisiert oder angegriffen werden“.

Das Europäische Krankenhaus sei „einer der letzten Rettungsanker im zerstörten Gesundheitssystem in Gaza“ gewesen, schrieb die Organisation Ärzte ohne Grenzen.