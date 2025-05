In Deutschland sind im vergangenen Jahr durchschnittlich rund 163 Liter Kaffee pro Kopf getrunken worden. Das entspricht dem Niveau vor Beginn der Corona-Pandemie, teilte der Deutsche Kaffeeverband mit. Bei ganzen Bohnen, löslichem Kaffee sowie nachhaltig zertifizierten Produkten sei die Nachfrage gestiegen.



Der Kaffeegenuss könnte sich jedoch in der Brieftasche bemerkbar machen: Der Kaffeehändler Tchibo hat kürzlich seine Preise erhöht. Ab Mitte Februar müssen Kunden laut dem Unternehmen je nach Sorte zwischen 50 Cent und 1 Euro mehr pro Pfund zahlen.



Agrarmarkt-Experten hatten bereits Ende 2024 den Anstieg der Kaffeepreise für 2025 vorausgesagt. So sagte etwa Carlos Mera von der Rabobank in London, dass bei Kaffee der unteren Preisklasse in Großpackungen mit einem Anstieg von mindestens 30 Prozent zu rechnen sei. Aufgrund der Folgen des Klimawandels fiel die Ernte im wichtigsten Anbauland Brasilien zuletzt sehr schlecht aus.